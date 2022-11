Attentato a Istanbul | in manette la presunta autrice e altre 21 persone

(Di lunedì 14 novembre 2022) La donna responsabile dell’nella via dello shopping aè stata arrestata insieme con21. È di nazionalità siriana e si chiama Ahlam Albashir. Sono tutte turche le seiche hanno perso la vita durante l’attacco, avvenuto in Istikal Street, nel quartiere di Taksim, sulla sponda europea. Lo ha fatto sapere L'articolo proviene da Inews24.it.

... ucciso un poliziotto Leggi Anche, donna kamikaze si fa esplodere in pieno centro: morti e feriti - Erdogan: 'Vile' 'Secondo le nostre valutazioni, l'ordine per l'...Ahlam Albashir, la donna di nazionalità siriana arrestata perché ritenuta responsabile dell'che ha ucciso 6 persone ieri a, ha confessato durante l'interrogatorio di essere stata addestrata dal partito curdo armato Pkk e dalle milizie curde siriane dello Ypg. Lo rende noto ...A Istiklal Street, un popolare snodo per lo shopping di gente del posto e turisti che si trova a Istanbul in Turchia, la gente depone fiori ...Ha riaperto dopo essere stata transennata tutta la notte Istiklal caddesi, la grande via pedonale nel centro di Istanbul dove ieri un attentato terroristico ha ucciso ieri 6 persone ferendone più di 8 ...