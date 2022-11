Sfida all’Inter | è un piatto forte E allora provaci ancora | Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Vada come vada,-Inter (15ª giornata, poi lunga sosta e si riprenderà il 4 gennaio alle 14,30 con Spezia-) non sarà scuramente una partita noiosa. Lo dicono i precedenti tra le due squadre, sfide ricche di colpi di scena anche se poi finite 0-0 come l’ultima, lo scorso 16 gennaio. E se proprio vogliamo trovare un altro motivo-thrilling, beh basta pensare al precedente incontro delle 12,30 al Gewiss, quando la Cremonese ha costretto l’sull’1-1, con la rete di Demiral subito pareggiata da Valeri. Chiaro che un pareggio con l’Inter non sarebbe da buttare anzi e non sarebbe tanto strano visto che la squadra di Inzaghi non hapareggiato. Ma, prima, vediamo che succede. Intanto l’si è regalata una mezza settimana di polemiche, neanche se fosse lei, l’Inter, che in ...