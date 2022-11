Serie A | LIVE Verona-Spezia 0-0 e Monza-Salernitana | 1-0 | ancora Carlos Augusto!

Commenta per primo La 13esima giornata diB si conclude oggi con il match fra Genoa e Como , una sfida che vede di fronte la squadra quarta in classifica (il Genoa) contro la terzultima (il Como). I padroni di casa con un successo ...La Roma vuole chiudere il suo 2022 con una vittora. La squadra di José Mourinho cerca contro il Torino una vittoria per dimenticare la sconfitta nel derby, il pareggio col Sassuolo e andare alla sosta ...Domenica 13 novembre torna in campo la Serie A. Per la 15^ giornata di campionato si affrontano all’Olimpico Roma e Torino. Orario di Roma-Torino e dove vederla in tv o in streaming La partita Roma-To ...Roma-Torino. L’ultima, poi il lungo letargo prima di un Mondiale che sta mandando fuori di testa un po’ tutti gli allenatori, compreso José Mourinho, alle prese con quei ...