SBK Indonesia | Toprak | Faccio fatica a capire la mentalità di Ducati

Nonostante il titolo vinto da Alvaro Bautista e dalla Ducati, quello di Mandalika è stato un fine settimana da incorniciare per Toprak Razgatlioglu , che in sella alla Yamaha R1 ufficiale ha ...Parla con gli occhi lucidi Alvaro Bautista, e ne ha ben donde. Da nemmeno un'ora del resto ha conquistato il suo primo titolo iridato in Superbike, all'interno di un percorso sembrato prima ...Gigi euforico: "Il Bautista tornato in Ducati si è dimostrato veloce ed intelligente, questa è la miglior stagione di sempre per Ducati" ...A Mandalika lo spagnolo regala a Ducati il titolo iridato piloti che mancava alla casa bolognese dal 2011 con Carlos Checa. Ad Axel Bassani il titolo di miglior pilota Indipendente ...