Milan-Fiorentina | presenti a ‘San Siro’ più di 73mila spettatori | PM News

Secondo posto in classifica per la compagine interista, a quota 30 e a pari punti cone Lazio,... Per l'ex, niente Mondiali. - -19:1545' Al via la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni durante l'intervallo. - Si è concluso 1-1 il primo tempo di Milan-Fiorentina: rossoneri avanti con Leao dopo appena due minuti, ma sono i ...Sono 73.007 gli spettatori presenti a San Siro per Milan-Fiorentina per un totale di 2.252.608 euro di incasso. Anche nell'ultimo match casalingo del 2022 c'è stata tantissima ...