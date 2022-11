LIVE Milan-Fiorentina 1-1 | serie A calcio in DIRETTA | si va all’intervallo in parità

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:53 Primo tempo divertente tra, con la formazione di casa che ha trovato il vantaggio con Rafael Leao dopo 91 secondi. La squadra di Italiano ha reagito da vera squadra prendendosi il controllo del campo, come dimostra il 59% di possesso palla, e trovando il pari al 28? con la rete di Barak. I rossoneri si sono rifatti pericolosi nel finale con i salvataggi di Milenkovic e Venuti a impedire il 2-1. 48? Duplice fischio per Sozza:1-1 dopo 45 minuti. 47? Prova a velocizzare la formazione di casa, con meno di 30 secondi da giocare. 46? Chiude il primo tempo in attacco il. Il direttore di gara ha valutato per 3 minuti di recupero in questa frazione. 45? Salvataggio sulla linea di Venuti!! Brahim Diaz salta ...