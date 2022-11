Juventus | le richieste di Rabiot per il rinnovo | cifre folli!

(Di domenica 13 novembre 2022) Il centrocampista dellaAdrien, dopo tre stagioni altalenanti, sta finalmente trovando continuità con la maglia bianconera. La dirigenza di Madama sembrerebbe stia lavorando per ildel contratto del francese, in scadenza a giugno 2023.Come riportato da Calciomercato.com,avrebbe chiesto un triennale da 10 milioni di euro a stagione per rinnovare con la Juve.ritenute troppo alte dai vertici del club bianconero, che sembrano voler proporre invece un contratto con ingaggio al ribasso rispetto ai 7 milioni attualmente percepito dal classe ’95. A meno chee la madre agente Véronique non decidano di fare un passo indietro con le, le ...

Rabiot va in scadenza a giugno, la Juve vorrebbe rinnovargli il contratto ma lefatte dal centrocampista classe 1995 della nazionale francese sarebbero inconciliabili con la politica del ...Difficile immaginare un trasferimento a Torino già a gennaio, considerate ledi Lotito e ... Milinkovic allaperò non è un'operazione molto semplice da far arrivare in porto e di ...Il centrocampista francese, tra i migliori dell'ultimo periodo, ha fatto richieste molto alte per il rinnovo. E la Juve pensa ancora al serbo ...La Juventus giocherà stasera 13 novembre alle 20:45 contro la Lazio e poi si potrà dedicare alla finestra invernale di calciomercato. Uno degli obiettivi di Federico Cherubini per gennaio è quello di ...