Istanbul sotto attacco | bomba esplode in strada | decine di morti e feriti – VIDEO

(Di domenica 13 novembre 2022). “E’ stato un vile attentato” ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo che almeno 6 persone hanno perso la vita e 53 sono rimaste ferite nell’esplosione nella via pedonale di Istiklal Caddesi in pieno centro città. “C’è odore di terrorismo qui” ha dichiarato, ipotizzando il ruolo di una donna in quanto accaduto. “La nostra nazione stia sicura che gli autori saranno puniti come meritano”. Una forte esplosione ha causato diversinel centro di #in #Turchia . ??Il quartiere, estremamente popolare, è colmo di ristoranti e negozi, ed è molto frequentato dai turisti. pic.twitter.com/0aPL59Jpvm — Opinio Juris (@acnecessitatis) November 13, 2022 Alcunidiffusi sui social mostrano molte persone ...

Una bomba nascosta all'interno di una borsa è stata fatta esplodere in una delle strade più frequentate di Istanbul provocando almeno 6 morti e 53 feriti. Quello che il presidente Recep Tayyip Erdogan ...
Istanbul, forte esplosione in centro. È accaduto domenica dopo le 16 (le 14 in Italia), a Istiqlal, una via dello shopping molto frequentata (è una zona pedonale).