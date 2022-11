Leggi su iltempo

(Di domenica 13 novembre 2022) Luigi Di Maio non è stato eletto in Parlamento, ma avrebbe trovato già un altro in carico. L'ex ministro degli Esteri del governo guidato da Mario Draghi sarebbe in corsa per la carica di inviato dell'Unione europea nel Golfo Persico, un'area cruciale per l'approvvigionamento energetico del continente. E ci sarebbe già l'ok dell'ex presidente del Consiglio.