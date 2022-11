F1 | George Russell | “Emozione incredibile | ho sentito la pressione ma sono contento della vittoria!”

(Di domenica 13 novembre 2022)completa l’opera e conquista la prima vittoria in Formula Uno, aggiudicandosi con merito il Gran Premio di San Paolo 2022 davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton per una doppietta tutta Mercedes. Il 24enne nativo di King’s Lynn ha firmato anche il giro veloce in gara, a coronamento di una giornata perfetta. “È un’, devo ringraziare il team per aver reso tutto questo possibile. È stata un’altalena di emozioni questa stagione e anche questa gara“, le prime parole a caldo del campioneFormula 2 nel 2018. “È stata davvero dura, miin controllo ma Lewis era super veloce e alla fine dopo la Safety Car pensavo sarebbe stata una conclusione davvero difficile. Homoltissimo la ...

