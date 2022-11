Dragowski | infortunio terribile | caviglia rotta | addio Mondiali

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Gravissimooccorso a Bart?omiej Dr?gowski, portiere dello Spezia, nel match che la formazione ligure ha vinto 2-1 sul campo del Verona nella 15esima giornata della Serie A 2022-2023. Il 25enne portiere polacco si è procurato una grave lesione alladestra nel finale del primo tempo, quando è uscito in scivolata per contrastare Kevin Lasagna. Ladestra di Dr?gowski ha assunto una posizione totalmente innaturale: l’estremo difensore è stato soccorso e portato via dal campo in Barella. Il numero 1 avrebbe dovuto partecipare ai prossimidi Qatar 2022 con la Polonia. L'articolo proviene da Italia Sera.

