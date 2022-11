Covid | Schillaci non faccia Speranza | va cambiato paradigma

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 13 novembre 2022) In merito alle residue restrizioni legate ad una pandemia clinicamente quasi estinta, l’Italia stenta a voler seguire l’esempio della gran parte dei Paesi evoluti, molti dei quali da tempo sono usciti da un delirio sanitario che ha pervaso buona parte del mondo economicamente avanzato. In tal senso la sintesi migliore per sottolineare la differenza l’ha fatta di recente il quotidiano La Verità , con un titolo di apertura che riassume la questione: “, all’estero si scusano. Qui si nega ancora l’evidenza.” Ebbene, proprio in tal senso si inquadrano a mio avviso le titubanze e le incertezze, politicamente comprensibili in un Paese ancora intontito dalla grande manipolazione di massa subita per quasi tre anni, che stanno sempre più caratterizzando la normalizzazione promessa dal governo Meloni. Normalizzazione che, a mio modestissimo parere, non può assolutamente ...