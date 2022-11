Calcio | Serie A 2022-2023 | Milan-Fiorentina 2-1 Decisivo l’autogol di Milenkovic in pieno recupero

(Di domenica 13 novembre 2022) Nel posticipo pomeridiano della domenica della 14ma giornata dellasi registra le vittorie del, che supera nel match delle 18.00 lain casa per 2-1. I rossoneri si portano momentaneamente da soli al secondo posto a quota 33. Nel primo tempo ilpassa in vantaggio al 2? grazie a Leao, che capitalizza l’assist di Giroud, ma al 28? Barak pareggia dopo la conclusione di Ikone. Nella ripresa al 60? il VAR nega un rigore allaed alla fine un autogol indiregala i tre punti ai rossoneri. CLASSIFICAA Napoli 4133 Lazio* 30 Inter 30 Juventus* 28 Atalanta 27 Roma 27 Udinese 24 Torino ...

Un gatto, un muro. Almeno quattro prodezze e un mezzo miracolo su Bourabia. Soltanto Nzola riesce a batte Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Termina sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di Milan - Fiorentina, match della 15/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza'. Al vantaggio rossonero con Leao al 2', replica Barak al 28'.I rossoneri battono i viola grazie al gol di Leao e all'autorete nel finale del centrale serbo. Non basta il momentaneo 1-1 di Barak. Pioli ora è a -8 dal Napoli. La squadra di Italiano protesta per u ...Milano, 13 nov. - (Adnkronos) - Il Milan supera 2-1 la Fiorentina in un match della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. Al vantaggio rossonero con Leao al 2', replica Barak ...