Zuppa di Porro 12 novembre 2022

(Di sabato 12 novembre 2022)di. Soltanto quei babbaloni dei democratici e i loro giornali possono usare questa storia dei migranti contro il Governo Meloni. Leggere Figarò o capire cosa dice Calenda, sulla questione aiuterebbe l’opposizione. Sallusti: i barbari sono loro. Andate oltre al titolo: è melenchon, il loro beniamino, che ci dà dei barbari per primo. Vabbè andiamo sul superbonus: adesso che il governo lo vuole ridimensionare piace a tutti: Confindustria strepita, il Sole pure, i costruttori piangono. Ma come non vi aveva rovinato il mercato? Beh oggi leggo Mulè, forza Italia, che dice che il reddito di cittadinanza non si tocca e lo fa al Fatto. Certo per i bisognosi, ma dovrebbe essere tautologico, per chi dovrebbe essere il reddito? Tra poco vedremo Forza Italia che appoggia la richiesta di Salvini di tassare i ricchi: aridanghete. Arriva il ...