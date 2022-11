Terrorismo | arrestato foreign fighter accusato di torture

L'uomo è statoper partecipazione ad associazione con finalità di: dopo una radicale adesione ideologica alla Jihad islamica iniziata in Italia e completata in Germania, era ...... all'esito di una operazione condotta in stretto raccordo con Aise, Fbi e Autorità siriane eper partecipazione ad associazione con finalità di, in quanto, dopo una radicale ...La Polizia di Brescia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Brescia su richiesta della Procura, nei confronti di un 28enne foreign fighter italiano di origini ma ...(Adnkronos) – Sequestro di persona e lesioni personali, aggravati dall’avere adoperato sevizie e agito con crudeltà nonché dalla finalità di terrorismo e dell’odio razziale. Queste le accuse contro un ...