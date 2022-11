Spalletti | «La sosta farà bene C’era proprio bisogno di interrompere»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro l’Udinese Il suo bilancio «Il ringraziamento ai calciatori per quello che hanno fatto fino ad ora, per la disponibilità che hanno avuto verso i compagni tale da perdere la disponibilità per se stessi a volte. Hanno fatto una prima parte del campionato da marziani. Quindi io li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per la squadra e anche per me perché io e il mio staff godiamo delle piloro performance. Ora ci sono questi giorni di riposo che fanno. Io sono convinto che oradie spesso di mette e a rischio la salute dei calciatori perché se non si cambia spesso è impossibile» Cambio Olivera «Cambio tecnico perché ...