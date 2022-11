Sainz | ' Contento della gara e del passo'

(Di sabato 12 novembre 2022) Un secondo posto che diventerà settima posizione per viapenalità già messa in conto, ma almeno con questa Ferrari Carlosspera di lottare nel GP del Brasile . Intanto una buona sprint ...

Un secondo posto che diventerà settima posizione per via della penalità già messa in conto, ma almeno con questa Ferrari Carlosspera di lottare nel GP del Brasile . Intanto una buona sprint race che ha restituito un po' di fiducia dopo la delusione del Messico. Guarda anche GP Brasile GP Brasile, le immagini più belle ...Volevo essere aggressivo perché domani avrò anche una penalità da scontare, sonodi quello ... Queste le parole di Carlosal termine della Sprint Race. "Finora è stato un weekend ...Lo spagnolo ha raccontato una corsa cominciata all'attacco, con l'obiettivo di recuperare più posizioni possibili data la penalità in griglia già certa sulla griglia di domani ...Carlos Sainz ha parlato a margine della Sprint Race del GP del Brasile 2022, concluso al secondo posto. Le sue dichiarazioni.