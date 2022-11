Roma | Pinto guarda in Svizzera

José Mourinho e Tiagosugli spalti per il big match della Primavera . Hanno seguito da vicino la bellissima vittoria (5 - 2) dellasulla Juventus , le squadre che occupano il primo e il secondo posto del ...Per lasarà necessario capire cosa fare a gennaio con Karsdorp. Perché un conto sono le parole a caldo ... Karsdorp potrebbe tornare in Olanda , maha dimostrato, nel corso del tempo, di non ...Oltre alle uscite, Pinto dovrà occuparsi degli acquisti ... intenzione di prendere il classe 1998 con uno scambio per battere la concorrenza di Juventus e Roma. Il giocatore sacrificabile potrebbe ...Il tecnico giallorosso con Tiago Pinto in tribuna per assistere alla sfida tra i giovani giallorossi e la Juventus ...