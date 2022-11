(Di sabato 12 novembre 2022) Venti vittorie, sedici sconfitte, zero titoli.Nadal e, l'torneo che non ha mai vinto, l'che gliper eguagliare Andre Agassi, capace di ...

Venti vittorie, sedici sconfitte, zero titoli.Nadal etabù chiamato Finals, l'unico grande torneo che non ha mai vinto, l'unico che gli manca per eguagliare Andre Agassi, capace di conquistare i quattro Slam, la Coppa Davis, l'oro ...... il tocco di Federer o la mentalità guerriera di. Il mio obiettivo è di trarre ciò che posso ... Giocavo con mia sorella più grande atempo. Da fratello minore non è stato molto difficile ... Rafa e quel tabù chiamato Finals: l'unico grande trofeo che gli manca Grande attesa a Torino: Rafa di scena domenica 13 contro Fritz, il giorno dopo tocca a Novak contro Tsitsipas Torino capitale del tennis: dopo il sorteggio di giovedì, domenica 13 novembre comincerann ...Rafael Nadal, prima testa di serie alle Nitto ATP Finals in seguito al forfait di Alcaraz, ha raccontato le sue sensazioni alla vigilia di questo importante appuntamento ...