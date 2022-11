Puglia | maltempo | allerta nel pomeriggio | codice giallo per il Salento Protezione civile | previsioni meteo

...dal pomeriggio di domani La giornata di domani sabato 12 novembre aprirà ad un Weekend di,... per poi estendersi entro sera ad alcune aree della Calabria, Basilicata ejoniche. L'...Sabato 12 novembre alcune regioni d'Italia saranno investite dal: la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla Per il prossimo weekend, quello del 12 ... in questo caso Sicilia e. ...Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti nord-orientali, tendenti a ruotare da est-sud-est, sulla Puglia; forti settentrionali sui settori ionici di Basilicata e Calabria; localmente ...Maltempo e allerta meteo per domani, sabato 12 novembre. La Protezione civile ha diramato una allerta per rischio idraulico, temporali e idrogeologico ...