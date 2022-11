Nuova interfaccia Android Auto | cosa cambia e come testarla

(Di sabato 12 novembre 2022) Accogliamo ladenominata Coolwalk. La soluzione era stata annunciata da Google nel corso dell’ultima conferenza Google I/O di maggio, ma ora la soluzione è in beta testing pubblico e diversi utenti potranno provarla. Le novità La primache salta all’occhio per laè che la mappa di navigazione è spostata verso il lato del guidatore (le dimensioni di questa sezione poi possono essere modificate facilmente e a proprio piacimento). Al contrario, la sezione multimediale è a disposizione dal lato del passeggero per gestire tracce musicali, stazioni e altro ancora. Il dock garantisce unaesperienza d’uso con la possibilità di portare a schermo ...

