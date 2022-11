Nikita | scatta la dichiarazione a Luca Onestini | La reazione del gieffino

(Di sabato 12 novembre 2022)Pelizon si è dichiarata a. Ecco le parole della vip e ladel compagno d’avventuraaveva palesato il suo interesse nei confronti di, spiegando che era attratta da lui prima ancora di vederlo nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti la vippona aveva sbirciato il suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi, dopo che è stato mandato in onda il video che la ritraeva con il fidanzato, lo ha lasciato in diretta tv e in queste ore ha deciso di dichiararsi a. Ecco le parole dial compagno: “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io ...

GF Vip:il bacio tra Luciano e Alberto Complice qualche bicchiere di vino gentilmente ... Alle loro spalle c'erano Edoardo Tavassi ePelizon che, molto probabilmente, non hanno neanche ...Ma ecco che Charlie Gnocchi nella notte ha fatto delle particolari rivelazioni sul suo amico , lasciandoPelizon spiazzata. Pare che dietro i pianti di Luca non sia solo la nostalgia ma molto ...Da quando Luca Onestini è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 7 per Nikita è cambiato tutto. La bella vippona ne ha parlato in confessionale spiegando che da quando Luca è arrivato, per lei mol ...L’eliminazione non ferma Pamela Prati: arriva la più bella di tutte le vittorie La puntata di ieri sera al Grande Fratello Vip ha visto la ...