LEO SHOES CASARANO | CON IL TUSCANIA PROVA DI MATURITÀ

(Di sabato 12 novembre 2022) Il tris di successi ottenuto nelle ultime uscite ha inevitabilmente galvanizzato l’ambiente rosso azzurro che, oltre ad avere il morale a mille, ha visto rimpinguare il bottino di una classifica fattasi interessante. Nonostante tutto ciò, in settimana la società ed il Mister non hanno fatto altro che predicare calma ed umiltà: messaggio che la truppa griffata Leoha intelligentemente recepito, continuando a lavorare alacremente in vista del prossimo impegno di campionato. Peluso e compagni tornano in trasferta e lo fanno in terra laziale, andando a far visita aldi Mister Sandro Passaro per la settima giornata di andata. Un’altra sfida dal quoziente di difficoltà molto alto per la Leoche sul suo cammino incontra l’ennesimo team costruito per occupare stabilmente le posizioni di vertice ...

TusciaUp

TUSCANIA - Neanche il tempo di godersi la splendida vittoria di mercoledì con Lecce e subito la Maury's Coma Cavi Tuscania deve scendere in campo per affrontareCasarano nel match valido per la sesta di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca. Una partita da affrontare con la dovuta concentrazione per capitan Sorgente (a proposito ...Neanche il tempo di godersi la splendida vittoria di mercoledì con Lecce e subito la Maury's Coma Cavi Tuscania deve scendere in campo per affrontareCasarano nel match valido per la sesta di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca. Una partita da affrontare con la dovuta concentrazione per capitan Sorgente (a proposito ... Volley: Tuscania di nuovo in campo, a Montefiascone arriva Leo Shoes Casarano Neanche il tempo di godersi la splendida vittoria di mercoledì con Lecce e subito la Maury's Coma Cavi Tuscania deve scendere in campo per affrontare Leo Shoes Casarano nel match valido per la sesta d ...Neanche il tempo di godersi la splendida vittoria di mercoledì con Lecce e subito la Maury's Coma Cavi Tuscania deve scendere in campo per affrontare Leo Shoes Casarano nel match valido per la sesta d ...