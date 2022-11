Le pagelle del Benevento – Capellini sicuro e concreto | centrocampo ok

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFerrara – Fabio Cannavaro ottiene la prima vittoria da allenatore delrimontando la Spal dell’amico Daniele De Rossi al Mazza. Ledei giallorossi dopo il 2-1 del Mazza: Paleari 5,5: Sulla punizione di Esposito ha più di una responsabilità, si riscatta dando sempre sicurezza al reparto. Leverbe 6: Sembra sul pezzo e si concede qualche avanzata palla al piede come piace a Cannavaro. (64? Forte 6: Poche chance ma nei minuti finali fa salire la squadra). Glik 6,5: Si piazza al centro della difesa e non commette alcun errore. Il modo migliore per tornare e dare l’arrivederci.7: Preciso in difesa, segna due gol in 74 minuti. Il primo glielo annullano, il secondo dà il via alla rimonta. Letizia 6,5: Causa la punizione del vantaggio spallino, rialza la testa e alza la pressione ...