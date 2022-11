Juve out in Champions | oltre il danno la beffa | si piange due volte

Sta ancora male e non si dà pace. Nienteper Immobile , arrivederci al 2023. Si è messo d'accordo con il ct Mancini, per questo non è stato convocato ieri per le prossime sfide della Nazionale. Purtroppo il bicipite femorale sinistro ...Juventus - Lazio, un big assente per il super match di campionato. Adesso il mister dovrà fare a meno della presenza del leader offensivo. Juventus - Lazio assenza importante per la squadra romana. ...Ciro Immobile non ce la fa per la Juve. Dopo esser tornato in campo per una manciata di minuti contro il Monza, il bomber della Lazio si ferma nuovamente. In merito alle sue condizioni ...Ultima tappa prima della sosta. Dopo il successo di misura sul Monza grazie al gioiello di Romero, la Lazio torna in campo domenica sera contro la Juventus per il posticipo della ...