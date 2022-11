Juve | Locatelli in dubbio | già scelto il sostituto

Commenta per primo Il centrocampista della Juventus Manuelnon è stato inserito dal ct della Nazionale Roberto Mancini nella lista dei convocati per i prossimi impegni amichevoli con Albania e Austria. Dietro questa scelta non ci sono ragioni di ...Ancora Kostic A centrocampo Allegri deve fare i conti conacciaccato e con Paredes che deve essere valutato: se l'argentino non ce la dovesse fare, spazio ancora a Fagioli e Rabiot con ...Fa discutere - tra i tifosi juventini - anche il rendimento dei due argentini, al di sotto delle aspettative estive: arrivati entrambi dal Psg, grandi amici, avrebbero dovuto risollevare le sorti del ...Locatelli in campo per Juve Lazio Condizioni da valutare per il centrocampista bianconero: le ultime verso la sfida dello Stadium ...