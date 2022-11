Il Napoli batte l' Udinese | 3 - 2 col brivido | azzurri a +11 sul Milan De Laurentiis esulta | ' Il mio Napoli migliore'

Agenzia ANSA

De Laurentiis: 'Il miomigliore di sempre' 'Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il miomigliore. Ci fermiamo per due settimane ma ...Meret 6 Attento all'inizio sul colpo di tacco di Deulofeu, nel finale non può nulla sulle conclusioni di Nestorovski e Samardzic. Di Lorenzo 6.5 Tappa parecchie falle difensive e sida ... Serie A: Napoli batte Udinese 3-2 - LA CRONACA Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, traccia un bilancio di questa prima parte di stagione che gli azzurri hanno chiuso ottenendo l’undicesima vittoria consecutiva battendo 3-2 l’Udinese al ...Con qualche brivido nel finale, ma il Napoli va alla sosta centrando l’undicesima vittoria consecutiva. 3-2 all’Udinese e primo posto in classifica consolidato per la squadra di ...