Il Lecce espugna Marassi | 2-0 con la Sampdoria

Leggi su agi

(Di sabato 12 novembre 2022) AGI - Seconda vittoria di fila e terzo risultato utile consecutivo per il, che strappa un successo pesantissimo in casa della. Afinisce 2-0 grazie al gol di Colombo e al primo sigillo in Serie A di Banda, che permettono ai giallorossi di salire a 15 punti in classifica, condannando invece i blucerchiati di Stankovic all'undicesimo ko da inizio campionato. I liguri restano cosi' al penultimo posto a quota 6. ?? FT GRANDE VITTORIA DEL! #Samppic.twitter.com/fJSkre8p1w — Lega Serie A (@SerieA) November 12, 2022 Tanto equilibrio e grande battaglia in mezzo al campo sin dalle battute iniziali, con la prima occasione degna di nota creata al 13' da Gabbiadini, che si destreggia in area e calcia di mancino trovando un grande riflesso di Falcone. Al 26' i ...