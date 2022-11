Empoli | Zanetti | “Bisogna continuare a martellare | la classifica si guarda a maggio”

(Di sabato 12 novembre 2022) Paoloha parlato al termine della sfida vinta sulla Cremonese, ai microfoni di Sky Sport. “Se c’è una cosa che ho imparato è che lasie fare più punti possibili. Sono contento per il gol di Cambiaghi, è un ragazzo che merita tanto. Nell’intervallo gli ho detto di entrare e divertirsi e lui ha anche segnato”. Il tecnico azzurro ha poi continuato: “So che raggiungeremo il nostro obiettivo soffrendo: l’unica cosa che conta in Serie A sono i punti. Adesso c’è la sosta, è per noi può essere un vantaggio non avendo giocatori che vanno ai Mondiali, cercheremo di sfruttare a nostro favore questa cosa”. SportFace.

... decisivo per la vittoria dell'con la Cremonese: 'È una rete speciale, cercata e trovata. Sono stato fortunato a segnare prima ancora di ambientarmi in campo - ha detto a Sky -mi ...Il tabellino di- Cremonese(4 - 3 - 2 - 1): Vicario 8 - Ebuehi 6.5, Ismajli 6.5, ...7. Cremonese (3 - 5 - 2): Carnesecchi 6.5 - Aiwu 6, Hendry 6, Lochoshvili 5.5 (34' st Ciofani ...L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A si apre con la vittoria successo dell’Empoli nello scontro salvezza con la Cremonese: al Castellani finisce 2-0. I toscani la sbloccano dopo 17 second ...EMPOLI (ITALPRESS) – L’Empoli ringrazia un super Vicario e incassa 3 punti fondamentali in ottica salvezza battendo in casa per 2-0 una ...