Allegri inizia a rivedere la sua Juve | ma il futuro è tutto da scrivere E Conte continua a prendere tempo… | Primapagina

(Di sabato 12 novembre 2022) 2022-11-12 00:15:00 Arrivano conferme: Cinque vittorie consecutive, con altrettanti clean sheet, e un secondo posto che dista appena due punti. Dopo il ko contro il Milan dell’8 ottobre scorso che, insieme all’eliminazione dalla Champions League ha rappresentato uno dei punti più bassi di questa prima parte di stagione, lantus ha cominciato a correre per davvero. Senza entusiasmare sul piano del gioco e facendo fronte ad una serie impressionante di infortuni, la formazione bianconera ha trovato comunque il modo di ricompattarsi. Attorno a quelle certezze predicate a più riprese da Massimilianoche, in attesa del rientro di quei giocatori che gli consentirebbero di allenare una squadra finalmente vicina alle sue idee, si aggrappa ai numeri che certificano il miglioramento evidente della fase difensiva. VERDETTO RIMANDATO – Coi migliori ...

IL PASSATO CHE RITORNA - Il futuro disi decide automaticamente da gennaio a giugno, un periodo nel quale la dirigenza bianconera dovrà anche iniziare a sondare più o meno concretamente le ......per gli uomini di Massimiliano. Ancora novanta minuti e poi si entrerà in clima Mondiale. La priorità del tecnico livornese è quella di dare continuità alla striscia di vittorie chea ...Cinque vittorie consecutive, con altrettanti clean sheet, e un secondo posto che dista appena due punti. Dopo il ko contro il Milan dell'8 ottobre scorso che, insieme all'eliminazione dalla Champions ...Blog Calciomercato.com: La trasferta in casa del Verona, ultimo in classifica e avviato verso una retrocessione che appare inevitabile, offre alla Juventus la possibilità di ...