Aia | procuratore capo D' Onofrio arrestato per traffico di droga

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 12 novembre 2022) L'ex ufficiale dell'esercito è tra le 42 persone fermate dalla Guardia di Finanza Riporta il Corriere dello Sport che c’è anche il nome di Rosario D', ex ufficiale dell'esercito e attualedell'Aia (Associazione italiana arbitri) tra i 42 arrestati nell'operazione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano perinternazionale di. Secondo le indagini, le persone arrestate (albanesi, spagnoli e italiani) avrebbero introdotto illegalmente in Italia più di sei tonnellate di(marijuana e hashish). Le dimissioni dall'Aia Per gli inquirenti D'avrebbe continuato ad occuparsi del trasferimento dei carichi stupefacenti anche durante il lockdown, indossando la mimetica militare per potersi muovere ...