23enne ferito a Napoli | non è camorra | colpo partito durante lite con parenti

... il giovane è statoda un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto alla testa. E' stato portato nell'Ospedale del Mare dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Ilè figlio di uno ...Un giovane di 23 anni è stato gravementein un agguato scattato nel rione Traiano di Napoli: la vittima si chiama Antonio Artiano , soprannominato 'Antony'. E' statoda un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto alla testa in via Marco Aurelio. Il giovane è stato portato nell'Ospedale del Mare dove si trova ricoverato in pericolo di vita. L'agguato è ...Il ferimento del 23enne al Rione Traiano non sarebbe un agguato di camorra: il giovane si sarebbe colpito con la sua pistola per errore durante un litigio ...Malgrado la parentela possa ritenerlo plausibile, non sarebbe stato vittima di un agguato Antonio Artiano, 23 anni, soprannominato "Antony", figlio di colui che è ritenuto il luogotenente di Antonio S ...