X Factor 2022 | Rkomi e Dargen contro Fedez Il cantate sbotta «Sto facendo solo il mio lavoro»

approfondimento X, terzo Live: chi è stato eliminato ieri sera. VIDEO Prima manche. Solo Lucrezia e Dada' (tornata in carne ed ossa post Covid) ottengono l'unanimità dei giudizi con due ...Ascolti del 10 novembrein Prima Serata su Rai1 l'ultima puntata di Vincenzo Malinconico Avvocato d'Insuccesso ha ... Il terzo Live di Xsu Sky Uno/+1 ha registrato 644mila abbonati di media ...Sangiovanni ha aperto il terzo live di X Factor con il nuovo singolo “Fluo”: per il ritorno sul palco ha sfoggiato un look punk rock con ...La fiction di Rai1 raggiunge quota 3,7 milioni di media nella quattro puntate e pareggiando, ieri, lo share del “GfVip” di Canale 5.