Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Putin non è stanco della guerra”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Volodymyrha detto di non credere alla prospettiva di negoziati di pace con la Russia finché Mosca continuerà a parlare nella lingua degli ultimatum. In un’intervista alla Cnn, il presidente ucraino ha detto: “Solo il Cremlino, solo una persona che guida la Russia, non èdi questa. Lui – ha detto, riferendosi a– può esserevita a causasua età, ma sicuramente non è“.ha osservato che quando la Russia vorrà davvero la pace, “la ascolteremo e ci incontreremo sicuramente”, tuttavia, per ora, le dichiarazioniparte russa sui colloqui di pace rimangono solo parole. “Parole che non bastano – ha aggiunto -. ...

Sky Tg24

Bianconeri in netta ripresa e con zero gol subiti nellecinque uscite, la Lazio seconda in ... tutte le11 novembre - 13:07... con le quotazioni del primo in leggero aumento nelleore. In casa Sassuolo Maxime Lopez ... tutte le11 novembre 2022 Governo Meloni, le news. Giorgetti: "Superbonus continua per redditi più bisognosi". LIVE Gli appassionati di storia dell'informatica, come qualsiasi collezionista, si svenano volentieri pur di accaparrarsi qualche cimelio: si spiega così come un antenato dell'iPad sia potuto andare all'as ...La pratica al centro dell'ultima seduta del consiglio comunale, sciolta per mancanza del numero legale. L'opposizione: 'Ennesima figuraccia dell'Amministrazione Sisti' ...