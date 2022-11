Ultime Notizie – Ucraina | Kiev abolisce insegnamento del russo nelle scuole

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il consiglio comunale diha completamente escluso la lingua russa dai programmi di studio dellecomunali prescolastiche e secondarie. La decisione è stata sostenuta da 64 deputati alla sessione plenaria del consiglio comunale di. Il membro della Consiglio municipale diVadym Vasylchuk ha dichiarato che la Commissione per l’Istruzione e la Scienza, la Famiglia, la Gioventù e lo Sport ha definito inappropriato e sbagliato studiare la lingua russamaterne della capitalecondizioni di guerra con la Russia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

( COVID: LEIN DIRETTA) Le nuove regole in Cina approfondimento Covid in Italia e nel mondo, ledi oggi 11 novembre. DIRETTA Come riporta Reuters , in base alle nuove regole ...Il nuovo corso di dopo l'acquisizione da parte di sta sollevando forti perplessità tra i cattolici di tutto il mondo dopo che l'account (fake) di Gesù Cristo ha ottenuto la doppia spunta blu, vale a ... Governo Meloni, le news di oggi. Via libera al decreto Aiuti quater. LIVE ma le sensazioni sono già positive: il futuro di Calhanoglu sembra essere sempre più legato all'Inter. Le ultime sul futuro di Calhanoglu: si tratta il suo rinnovo con l'Inter (Getty Images) ...Venti deboli da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 5km/h. L'ultima segnalazione arrivata dai nostri utenti alle ore 10:03 riporta cielo sereno e una temperatura di 11°C. La rilevazione radar più ...