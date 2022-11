Ultime Notizie – Pd | Schlein | “Aderisco a fase costituente”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Mi intessa aderire” alladel congresso Pd “per portare un contributo di proposte, non da sola ma con altri, dentro e fuori il Pd. Servono processi collettivi, plurali. Le traiettorie personali non possono cambiare le cose, partecipiamo”. Lo ha detto Elly, in una diretta Instagram. “Trovo moto significativa e positiva l’apertura di un processo realmentedel Pd, dopo la botta che abbiamo avuto alle elezioni. E’ un gesto non scontato e importante, di generosità e umiltà. Non serve solo una frettolosa corsa a cambiare il gruppo dirigente, ma anche una riflessione aperta, larga profonda”, ha continuato. Perinoltre bisogna dare “ampio spazio a una nuova classe dirigente che c’è già, è pronta a prendersi spazio se trova occasione”. Nel Pd, aggiunge, “il ...

Sky Tg24

