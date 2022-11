Striscia la Notizia | il fuorionda di Crosetto che insulta Conte e le scuse | «Metodi infami dei giornalisti» – Il Video

(Di venerdì 11 novembre 2022) «Ho a che fare con un deficiente». Questo il commento fatto, nel fuori onda di un’intervista, dal ministro della Difesa in quota FdI Guido, e trasmesso dal programmala. Il destinatario delle sue lusinghe era il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. Almeno, sembrava esserlo. A distanza di poche ore, infatti, il ministro ha dichiarato in una nota: «Ho usato un termine (al plurale) poco elegante che la trasmissionelaha cercato di attribuirmi come offesa al presidente». D’altronde, aggiunge, «se tutti itra politici evenissero pubblicati si sentirebbe la qualsiasi, specialmente cose molto poco edificanti».parla di toni del ...

