Sonia Bruganelli zittisce Antonella in diretta | “Non ti paragonare a me!”

(Di venerdì 11 novembre 2022) La puntata più moscia del Grande Fratello Vip 7 viene risvegliata da, che asfalta con forzaFiordelisi. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Casa Chi, l’opinionista oggi ha letteralmente messo al suo posto la vippona.all’attacco: “Non lo devi dire a me dove devo guardare il daytime” La moglie di Paolo Bonolis ha finalmente detto alla schermitrice che cosa pensa di lei. Le accuse sono chiare: la trova disinteressata ad Edoardo Donnalisi, falsa e costruita. L’opinionista ha voluto puntualizzare un aspetto che in tanti hanno notato sul web a proposito della visita di papà Stefano: “Sono rimasta un pochino sconvolta e toccata da un padre che entra in casa e dice a un ragazzo ‘io e mamma siamo dei donnalisi’ è come dire fuori funzionano i ...

Gf Vip, Sonia Bruganelli: 'Antonella giocatrice basica, Edoardo un sottone' A commentare il comportamento dei concorrenti è Sonia Bruganelli, che in un'intervista a Casa Chi, riportata da Sussidiario, esprime la propria perplessità sulla coppia. La moglie di Bonolis, opinionista del Grande Fratello Vip, ha contestato in diretta la storia nata tra la influencer e Donnamaria