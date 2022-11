(Di venerdì 11 novembre 2022) Torna oggi, giorno di San Martino, la tradizionale passeggiata con le lanterne in Città Alta, a cura della. Una realtà fortemente radicata sul territorio – è la più antica delle 18 scuole svizzere all’estero riconosciute dalla Confederazione Elvetica – ma dall’impronta internazionale e sempre pronta a rinnovarsi

L'Eco di Bergamo

... che però non riescono a sopperire alle mancanze sul piano di gioco e, rendendo lenta e ... o la disattenzione di Ibanez che con un dribbling in area diha regalato il derby alla Lazio ...Non abbiamo i giocatori più creativi, abbiamo messo lasulle spalle di un bambino (... con Ibanez che ha sbagliato domenica scorsa o con Pellegrini che ha sbagliato uncontro la Juve ... Rigore e creatività. Tradizione e rinnovamento: è la Scuola Svizzera Bergamo