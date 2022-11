Real Madrid e Premier su Osimhen; l’attaccante pensa al Napoli

TUTTO mercato WEB

La vittoria per 2 - 1 contro l'Osasuna è valsa il primato in classifica a quota 37 punti, +2 sul, ma non fa comunque dormire sonni tranquilli alla dirigenza. Motivo ulteriore per ...... come può pretendere di giocare Io non regalo privilegi a nessuno') Mou torna ad attaccare i 'suoi' nel. Prima il giovanissimo Pedro Leon, poi gli intoccabili Casillas e Sergio Ramos. ... Real Madrid, Ancelotti: "Buon inizio di stagione. Guarderò il Mondiale, purtroppo l'Italia non ci sarà" 'Ho pensato di lasciare la nazionale per colpa dei razzisti' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'A Parigi c'è una pagina completamente bianca e ho ...L'edizione odierna del Mattino fa il punto su Victor Osimhen parlando di un interessamento da parte parte del Real Madrid per il calciatore nigeriano. Di seguito quanto raccolto e sintetizzato per i l ...