Politecnico di Milano | per la prima volta il rettore è donna | eletta Donatella Sciuto

Giuseppe, dottorando di ricerca in Gestione sostenibile del territorio aldi Bari e segretario generale di Greenaccord onlus, è preoccupato per quello che sta avvenendo a Sharm el -...Diversity e inclusion sono due pilastri fondamentali della governance e della sostenibilità delle imprese - Una recente ricerca condotta daldiin collaborazione con Fattore D mostra però che in sei casi su dieci sarebbe utile integrare nuovi profili Diversity e inclusion sono pilastri fondamentali della governance, ...Per la prima volta il Politecnico di Milano sarà guidato da una donna: Donatella Sciuto è stata eletta rettrice dell’ateneo milanese per il periodo 1° gennaio 2023-1° genna ...Giuseppe Milano, dottorando di ricerca in Gestione sostenibile del territorio al Politecnico di Bari e segretario generale di Greenaccord onlus, è preoccupato per quello che sta avvenendo a Sharm ...