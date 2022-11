Pensioni Serve una “Contro-Riforma”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si parla di “scalini” e “scaloni”, di “quote” varie e di altrettanto varie “opzioni” donna e adesso pure uomo! Tradotto in soldoni prima vai in pensione e più magro sarà l’assegno previdenziale! Insomma, tutte ipotesi chiaramente poco appetibili nell’attuale contesto caratterizzato da un deciso aumento dei prezzi e nel quale rinunciare ad una parte dell’assegno

. Giorgia Meloni ha dichiarato che sul temaun "ragionamento complessivo" e che non è detto che si riesca a intervenire già con la legge di bilancio. Ha sottolineato che sarà ......che nella giornata odierna procederà alla firma del decreto di adeguamento dellein base ... "sul 110una razionalizzazione, non un'eliminazione. Mai visto " ha detto in audizione " una ... Cuzzilla (Federmanager): Pensioni, serve una spinta alla previdenza complementare - Ildenaro.it La presidente Meloni ha visto le parti sociali e dal vertice sono emersi importanti nodi da affrontare subito su lavoro, fisco e pensioni.Ci sono misure che permettono uscite nettamente anticipate anche se si chiamano comunemente pensioni di vecchiaia e una a partire da 56 anni ...