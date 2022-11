Paul Haggis condannato per stupro | dovrà risarcire la vittima con 7 | 5 milioni di dollari La difesa | “Accuse pilotate da Scientology”

(Di venerdì 11 novembre 2022)è statoperin sede civile elacon 7,5di. Il verdetto del tribunale civile di New York riguardava l’accusa depositata nel dicembre 2017 da una pubblicitaria, Haleigh Breest, che lavora nell’industria cinematografica. La donna aveva accusatodi averla violentata nel gennaio 2013, quando lei aveva 26 anni. Questa accusa arrivò nel mezzo dell’ondata #MeToo e proprio in quelle settimane il 69enne regista di Crash e sceneggiatore di Million Dollar Baby e Casino Royale venne accusato di violenza sessuale da parte di altre tre donne.aveva sempre negato i fatti accaduti raccontati dalla Breest. Come ricorda Variety nel corso ...

