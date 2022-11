(Di venerdì 11 novembre 2022) Tuttosport intervista. Nella stagione 1986-87 vinse lo scudetto col. Sa come si fa. «Non, è. Vince sempre, in casa e fuori senza differenza alcuna. Gioca bene, ha ottimi interscambi tra chi gioca di più e chi gioca di meno. È stato impressionante come sia riuscito ad ovviare all’assenza di un giocatore determinante come Osimhen. Nel mix va messol’entusiasmo che anon manca mai, ma che quest’anno èpiùdel. Certo quella è una città particolare, dove l’esaltazione sale all’ennesima potenza quando le cose iniziano ad andare bene, mase dal nostro primo storico scudetto sono passati ormai 35 anni e da quello successivo, cioè ...

IlNapolista

: 'Vedo la magia di 35 anni fa , e pure in Champions League ...'. Il Milan aspetta i piccoli Diavoli: Maldini jr e Colombo ragazzi in gamba. Mudingayi : 'Fidatevi del mio amico Pioli, ..., ex allenatore di Napoli e Roma tra le tante, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio . Tra i tanti temi affrontati, anche José Mourinho e il suo ultimo periodo sulla panchina ... Ottavio Bianchi: «Il Napoli è invincibile e anche il tifo stavolta mi sembra più maturo del solito» - ilNapolista Mezzo secolo. Tanto ha dovuto impiegare il Napoli per portare a casa il primo, storico Scudetto della sua storia calcistica. Il 10 maggio 1987 è una data impressa nel cuore e nella memoria di generazi ...Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Roma tra le tante, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Tra i tanti temi affrontati, anche José Mourinho e il suo ultimo periodo sulla panchina ...