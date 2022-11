Onu | Guterres | Rischio economia globale divisa in due

(Di venerdì 11 novembre 2022) Antonio, segretario generale delle Nazioni Unite, si è detto preoccupato per il crescentedi vedere un'in due parti, dominate rispettivamente da Stati Uniti e Cina. "Ciò comprometterebbe la capacità del mondo di rispondere alle sfide drammatiche abbiamo di fronte. Questa divisione deve essere evitata a tutti i costi", ha dettoa Phnom Penh, in Cambogia, durante il meeting dell'Asean, l'organizzazione economica, politica e culturale che unisce le nazioni del sud-est asiatico.

La Stampa

A denunciarlo (come se non bastassero anni di inchieste giornalistiche) una ventina di rapporti firmati dal segretario generale dell'Antonioe altri 23 dossier della Procura ...Gli obiettivi sulla carta della Cop27 li ha annunciati il segretario generale dell'Antonio, che ha spronato i paesi partecipanti: "Il nostro pianeta è sulla buona strada per raggiungere ... Il momento in cui il Segretario Generale dell'Onu Guterres si accorge di star leggendo il discorso sbagliato Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello a 'tutte le parti' a 'fare tutti gli sforzi' per estendere l'accordo sull'esportazione di grano ucraino, inclusa l'agevolazion ...A Sharm el Sheikh gli occhi sono puntati sui grandi inquinatori, ma anche sui paesi meno sviluppati, che reclamano risarcimenti. Presenti Biden e Sunak, ma pesano le assenze di Putin, Xi Jinping e Nar ...