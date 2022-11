Noemi Bocchi e le minacce dell’ex marito Mauro Caucci | ‘Mani al collo e continue pressioni’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Se da una parte Francesco Totti e Ilary Blasi si preparano ad affrontare la separazione giudiziale, con colpi a ferire, dall’altra anche il matrimonio, terminato, raarriva in tribunale. Proprio il Corriere della Sera ha fatto sapere nelle ultime ore che l’exdellasarebbe accusato di “maltrattamenti in famiglia” e di aver “violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”. La denuncia da parte dinei confronti dell’uomo che aveva sposato nel 2010, è arrivata in tribunale a settembre del 2019. Ilary ...