Napoli-Udinese | Raspadori o Elmas | Spalletti prende la decisione

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 novembre 2022) Kvicha Kvaratskhelia non giocherà, Lucianodeve scegliere tra. L’allenatore fino ad ora nelle ultime due partite giocate senza il georgiano ha lanciato primatitolare e poi. Ora il tecnico azzurro è chiamato a fare ancora una volta una scelta. In questo momento il macedone sembra in vantaggio sull’italiano, anche perché ha segnato un gol decisivo con l’Atalanta ed è entrato molto bene nel match giocato contro l’Empoli. Ma l’allenatore delspesso fa sorprese in formazione, quindi non è del tutto scontato che giochi il macedone.la probabile formazione con l’L’allenatore delin conferenza stampa ha sottolineato come ...