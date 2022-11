Napoli | scooter a fuoco in centro | possibile matrice dolosa

(Di venerdì 11 novembre 2022) Paura questa notte inper l’incendio di alcunidistrutti completamente: al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella della. Questa notte, alle 2,20, i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti in via Fontanelle 124 per l’incendio di alcuni. Distrutti completamente uno Scarabeo e un SH.

La Repubblica

La Repubblica

...della compagniaCentro che hanno setacciato le strade dei Quartieri Spagnoli. Durante le operazioni i militari, a piazzetta Monte Calvario, hanno fermato due ragazzi a bordo di uno: ......delle indagini della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di. " Avevo appena finito di pulire le campane della raccolta differenziata quando, ho attraversato e lo...