L' Ue verso la recessione | in Italia il pil allo 0 | 3% la metà delle stime del governo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Bruxelles. L'economia dell'Unione europea si sta dirigendoun inverno di, con una forte contrazione alla fine dell'anno, ma la crescita nel 2022 si è dimostrata più forte di quanto previsto di fronte alle ripercussioni della guerra in Ucraina, secondo le previsioni economiche d'autunno presentate oggi dalla Commissione. "L'Ue è tra le economie avanzate più esposte" alla guerra di aggressione della Russia "a causa della sua prossimità geografica" e "la pesante dipendenza dalle importazioni di gas russo". Tuttavia nella primadel 2022 la crescita è stata forte. "L'espansione è proseguita nel terzo trimestre, anche se a un ritmo considerevolmente più debole". Secondo la Commissione, nel 2022 il pil dell'Ue dovrebbe crescere del 3,3 per cento quest'anno (3,2 per cento nell'area euro), ben al di sopra del 2,7 per cento ...