Grey’s Anatomy 19 | quando andrà via Meredith Grey?

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 11 novembre 2022)negli anni ha perso tanti personaggi. Ma un punto di svolta si è verificatola star Patrick Dempsey (alias Derek Shepard) morì nel 2015. Da quel momento in poi lo show fu sorretto interamente dal personaggio principale, moglie di Shepard, la dottoressa, interpretata da Ellen Pompeo. Ma, come ormai è noto da tempo,19 sarà segnato dall’addio di. La dottoressa lascerà Seattle e non sarà più un volto regular della serie che le ha donato tanto successo. Ora sappiamo esattamenteaccadrà. Non perderti le puntate di19. Abbonati a Disney+ L’addio di ...